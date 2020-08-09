Оценена угроза выявленного в Китае нового смертельного вируса

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил угрозу обнаруженного в Китае вируса SFTS.

"Ничего страшного не будет. <...> Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет", - успокоил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Онищенко добавил, что преградой для появления вируса в России является то, что сейчас Китай закрыт для посещений.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что SFTS не новое заболевание, поскольку впервые был обнаружен еще в 2009 году в КНР. Специалисты отмечают, что симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже умерли как минимум 7 человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.