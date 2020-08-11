Найдено средство для снижения риска передачи коронавируса

Немецкие ученые выяснили, что использование жидкости для полоскания полости рта может снизить риск передачи коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого Рурского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование показало, что любые жидкости для полоскания рта снижали исходный титр (количество вируса в единице объема вирусосодержащей жидкости) вируса. Когда полоскание проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

"Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле", - говорится в сообщении.