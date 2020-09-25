Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе

Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного исследовательского университета НИЯУ МИФИ, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Госиспытания детектора "Триггер-БИО" показали рекордную чувствительность прибора. За несколько секунд он способен определить патоген, присутствующий в воздухе в количестве 10-20 частиц на литр. Устройство с высокой точностью распознает вирусы, бактерии и бактериальные токсины. С помощью прибора можно делать потоковый скрининг в местах массового скопления людей.