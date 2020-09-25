Названы причины роста заболеваемости коронавирусом

Подъем заболеваемости коронавирусом связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к инфекциям в осенний период. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 25 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Люди вернулись из отпусков и стали активнее передвигаться на транспорте. На фоне сезонного падения уровня витамина D и интерферонов это приводит к повышению уровня заболеваемости.

На вопрос, можно ли считать происходящее второй волной, Гинцбург ответил, что никогда не понимал этого термина в случае эпидемиологического процесса.

"Эпидпроцесс, бывает, поднимается, бывает, заболеваемость падает. Так, чтобы делить на волны, я, честно говоря, первый раз это слышу в связи с пандемией COVID-19", - сказал он.