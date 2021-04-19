Врач назвал опасные для самостоятельного приема лекарства

Врач общей практики Мохамед Али Вуада назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно. Об этом он заявил в беседе с агентством "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рассказал, что часто люди сами "назначают" себе определенные препараты при помощи интернета или советов знакомых. Он отметил, что кому-то, действительно, удается вылечиться, но крайне редко. По его словам, обычно люди ошибаются в выборе препаратов, в лучшем случае это просто делает их прием бессмысленными, а в худшем - наносит вред организму.

Так, врач не советует принимать самостоятельно антибактериальные препараты, потому что у человека может быть аллергия на подобные лекарства. Отмечается, что также есть заболевания, при которых прием данных средств не разрешен. Эксперт добавил, что бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости.

Помимо этого, Мохамед Али Вуада рекомендует принимать препараты от повышенного артериального давления только по назначению врача, так как подобные проблемы требуют лечения у специалиста.