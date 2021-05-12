Невролог связал потерю обоняния при COVID-19 с повреждениями мозга

Длительная потеря запахов и вкусов при заболевании коронавирусом может быть связана с повреждениями определенных участков головного мозга. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач пояснил, что обычно больные лишаются вкусов и запахов на полторы-две недели, хотя в некоторых случаях этот симптом может наблюдаться на протяжении нескольких месяцев. "Такие клинические наблюдения нуждаются в детальном изучении, и, возможно, именно в этих случаях происходит поражение непосредственно областей в головном мозге, которые отвечают за проведение и восприятие обонятельных и вкусовых ощущений", - сказал эксперт.

Мартынов также заявил, что специфического способа восстановить эти ощущения пока нет, ученые только изучают подобные механизмы. Единственный способ лечения, подчеркнул специалист, - это прислушиваться к рекомендациям медиков.