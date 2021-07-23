Индийские врачи выявили новое опасное последствие перенесенного COVID

Врачи из Индии обнаружили, что у переболевших коронавирусом встречается еще один симптом, который в долгосрочной перспективе может оказать серьезное влияние на здоровье человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, речь идет о поражении печени - у ряда больных в печени были обнаружены абсцессы, то есть полости, заполненные гноем. Один из пациентов, у которых было обнаружено это последствие перенесенного COVID, скончался.

"Мы впервые за последние два месяца увидели нетипично большие и множественные абсцессы печени у четырнадцати пациентов после выздоровления от COVID-19", - цитирует ТАСС сообщение врачей.

Пока что такие абсцессы были обнаружены у 14 человек, 13 из них удалось пойти на поправку.

Появление таких осложнений врачи связывают с использованием стероидов при лечении COVID.