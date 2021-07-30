Ученые из Германии создали нанотела, заменяющие вакцину против COVID-19

Ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене и Университетского медицинского центра Геттингена создали нанотела, которые по своим свойствам аналогичны вакцине против коронавируса. Об этом сообщает научно-исследовательская организация "Общество Макса Планка", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Впервые они сочетают в себе исключительную стабильность и выдающуюся эффективность против вируса и его "альфа"-, "бета"-, "гамма"- и "дельта"-мутантов", - цитирует организация директора Института биофизической химии Макса Планка Дирка Герлиха.

Основой молекул нанотел стали иммунные белки альпаки, которые эффективно противостоят вторжению вируса в организм. Их, в частности, можно использовать для ингаляции, чтобы уничтожить инфекцию в дыхательных путях.