Препарат от подагры оказался эффективен против коронавируса

Специалисты из США показали, что применяемый для лечения подагры препарат пробенецид способен бороться с распространением SARS-CoV-2. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пробенецид подавляет процесс репликации вируса в зараженных клетках, тем самым предотвращая его распространение в организме. В ходе клинических исследований на хомяках ученые из Университета Джорджии и компании TrippBio показали, что препарат можно применять как профилактическое средство до или после заражения против коронавируса и гриппа. Кроме того, в культурах клеток была показана эффективность пробенецида против респираторно-синцитиального вируса человека.

Помимо прямого действия, пробенецид может повысить эффективность действия других препаратов, отмечают исследователи. Уже сейчас его используют для того, чтобы усиливать действие некоторых антибиотиков. В настоящее время ученые рассчитывают наиболее эффективную для борьбы с коронавирусом дозу препарата, в течение года начнутся его клинические испытания.