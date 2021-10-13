Раскрыты подробности разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Единая вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции центра "Вектор" будет отличаться от "ЭпиВакКороны" - в ее основе окажется вирус гриппа А и В.

Как передает Day.Az, об этом сообщают Известия со ссылкой на новосибирский научный центр.

В "Векторе" добавили, что разрабатываемой экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования.

Отмечается, что разрабатываемая вакцина будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и короанвирусной инфекции каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

Однако ВОЗ рекомендует разработчикам вакцин оценить эффективность одновременного использования препаратов от коронавирусной инфекции и от гриппа.

Ранее компания Moderna объявила о разработке единой вакцины, защищающей от COVID-19 и сезонного гриппа. По словам представителя Moderna, главным приоритетом компании является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Создатели препарата намерены постоянно обновлять состав вакцины в соответствии с распространенными штаммами. Комбинированный препарат можно будет вводить однократно, однако сроки его запуска не сообщаются. Подобную разработку ведет другая американская компания Novavax. В компании уже провели тестирование поливакцины и готовятся начать массовый выпуск.