Врач назвал снижающие риск тяжелого течения COVID-19 витамины

Риск тяжелого течения COVID-19 снижают витамины из группы антиоксидантов. Их в разговоре с "Лентой.ру" назвал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az.

"Имеется в виду вся группа антиоксидантов - она снижает тяжесть коронавирусной инфекции, потому что обладает противовоспалительной активностью. К ней относятся витамины С, А, Е и D", - сказал он.

Медик подчеркнул, что врачи не могут рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов во время лечения коронавируса, поскольку нет конкретных статистических данных об их пользе.