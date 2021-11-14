Заслуженный врач России перечислила первые симптомы диабета

Заслуженный врач России, главный внештатный терапевт Минздрава, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Оксана Драпкина перечислила первые симптомы диабета второго типа, которые обычно не имеют яркой выраженности. Об этом она рассказала в беседе с газетой Известия, передает Day.Az.

По ее словам, о развитии болезни могут свидетельствовать сильная жажда и сухость в рту, учащенное и обильное мочеиспускание. Еще одним неявным признаком диабета она назвала повышенную утомляемость и снижение физической активности.

Также специалист посоветовала обратиться к врачу, если наблюдается плохое заживление царапин и порезов, грибковые поражения кожи и беспричинная потеря веса.

"К сожалению, высокий уровень сахара при декомпенсированном диабете очень быстро приводит к осложнениям, а они крайне серьезны. Это повреждение и нарушение функции почек, сетчатки, нервов, сердца и кровеносных сосудов", - добавила Драпкина.

Кроме того, врач отметила, что нормальным уровнем глюкозы принято считать 6,1 миллимоля на литр крови натощак.