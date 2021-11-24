Врач объяснил, как прививка помогает побороть осложнения при COVID

Прививки от коронавируса существенно снижают риск развития тяжелых осложнений. Соответствующее заявление сделал заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID ГКБ №40 Дмитрий Хоботников, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Прививка значительно облегчает течение заболевания. Полностью она его не предотвращает, но если человек заболевает коронавирусом, то прогноз более благоприятный", - отметил Хоботников.

Он подчеркнул, что прививка помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений. Для коронавируса это прежде всего тромбоэмболические осложнения. Между тем использование вакцины существенно снижает риск образования тромбов.

"Сейчас имеет смысл проводить рекламную акцию, объяснять, рассказывать... Чтобы граждане имели доступ к максимально полной информации об осложнениях после прививки и ее возможных побочных эффектах и об ее положительных моментах", - добавил врач.

По его словам, многие граждане почему-то доверяют не врачам, а антиваксерам, которые убедительно рассказывают о каком-то мифическом вреде от прививок. При этом очевидно, что привитые люди в массе своей переносят COVID легче, чем непривитые.