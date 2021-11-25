Названы психические расстройства, повышающие риск смерти от COVID-19

Пациенты с шизофренией умирают от COVID-19 в четыре раза чаще, выяснили специалисты Техасского университета. Другие психические расстройства тоже связаны с повышенным риском смерти. Детали ученые изложили в статье в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные о более чем 2,5 млн американцев, из которых 26,6 тыс. страдали от расстройств настроения, 18,5 тыс. - от тревожного расстройства и 3350 - от шизофрении. Сравнив смертность от COVID-19 между этими группами и психически здоровыми пациентами, исследователи выяснили, что расстройства связаны с понижением риска заражения COVID-19 на 10% - возможно, благодаря более редким социальным контактам. Исключением стало тревожное расстройство - при нем риск заражения повышался на 5%.

При этом пациенты с шизофренией имели в 3,74 раза более высокий риск умереть от COVID-19. Среди тех, кто заразился, скончались 8%. Тревожность оказалась связана с ростом смертности в 2,39 раз, остальные расстройства настроения - в 2,76 раз.

Влияние психических расстройств на риски при COVID-19 изучается мало, отмечают авторы работы. Однако, по всей видимости, риски достаточно велики, чтобы учитывать их при разработке политики взаимодействия с больными и прогнозирования исходов.