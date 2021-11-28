Врач заявил, что после назальной вакцины человек перестает распространять COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса избавляет человека от возможности стать случайным распространителем, об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что при такой вакцинации у человека на слизистой оболочке будут формироваться секреторные антитела, которые появляются по аналогии "выделений из носа".

"Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <...> Они будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовывать этот вирус", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что после вакцинации интраназальной формой "Спутника V" Путин получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета. Он добавил, что люди, сделавшие интраназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета. Таким образом, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.