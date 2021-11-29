Врач рассказала о серьезных последствиях COVID-19 для глаз

Коронавирусная инфекция способна вызвать серьезные последствия для глаз - у перенесших заболевание пациентов нередко ухудшается зрение. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала заведующая офтальмологическим отделением городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, у тех, кто переболел COVID-19, могут наблюдаться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. "Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты", - пояснила специалист.

Офтальмолог назвала указанные последствия грозными и порекомендовала всеми способами избегать заражения коронавирусом, в частности, активно вакцинироваться и соблюдать необходимые меры предосторожности.

При этом Шангичева заметила, что взаимосвязь коронавируса со здоровьем глаз пока только изучается, но некоторые выводы уже можно сделать.

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