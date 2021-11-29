Эндокринолог рассказала, кому нельзя пить чай

Врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева сообщила, что чай содержит тысячи различных биологических соединений и обладает полезными свойствами: оказывает антиоксидантное и противомикробное действие, а также способствует понижению холестерина. При этом, по словам специалиста, некоторые компоненты чая могут быть небезопасны при употреблении их в большом количестве, рассказала Михалева в интервью "Известиям", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Противопоказано употребление большого количество чая при следующих заболеваниях: тревожные расстройства, аритмии, сердечные заболевания, депрессия, сахарный диабет, гипертония, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени", - уточнила медик.

Кроме того, крепкий чай не следует пить перед хирургическим вмешательством, добавила Михалева.

Людям, которые принимают определенные препараты, например, аспирин и другие, снижающие свертываемость крови, некоторые антидепрессанты и противовоспалительные препараты, не стоит злоупотреблять этим напитком, так как он усиливает действие этих лекарств, отметила эксперт.

В день безопасно выпивать три чашки зеленого чая и 4-5 - черного при условии заваривания 1 грамма сухого чайного листа на 100 мл напитка, резюмировала Михалева.