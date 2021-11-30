В Moderna заявили, что штамм «омикрон» снизит эффективность вакцин от коронавируса

Глава компании-разработчика вакцины от коронавируса Moderna Стефан Бансель заявил, что штамм "омикрон" снизит эффективность существующих вакцин от коронавируса, поэтому придется создавать новые вакцины, сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность) была бы на таком же уровне <...> как было со штаммом "дельта" <...> Я думаю, будет значительное падение (эффективности). Я просто не знаю, насколько (сильным оно будет), потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал ... считают, что "хорошо не будет"", - рассказал Бансель.

Он уточнил, что действие мутаций, приведших к появлению штамма "омикрон", вынудит создавать новые вакцины от коронавируса, адаптированные к новым условиям.