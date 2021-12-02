Врач описал сценарии победы над COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин описал в разговоре с "Лентой.ру" возможные сценарии победы над пандемией COVID-19, передает Day.Az.

При первом сценарии человечество возьмет COVID-19 под полный контроль и вирус станет вровень с сезонным гриппом, считает врач и подчеркивает, что для этого необходим высокий уровень коллективного иммунитета. "Произойдет ситуация вот какая: с каждым разом при усилении иммунитета, активность вируса будет снижаться, и он у нас выльется в сезонный грипп. То есть у нас не будет массового попадания в реанимацию большого количества людей", - считает Кондрахин.

По мнению врача, при таком развитии событий, часть людей, которая уже имеет антитела, вообще будет не замечать болезни, если заразится, другая часть будет переносить заболевание легко, как обычный грипп. Люди, которым при заражении все-таки понадобится госпитализация, останутся, но ее длительность по сравнению с нынешней ситуацией значительно уменьшится, отметил Кондрахин.

Для реализации второго варианта, при котором можно полностью победить COVID-19, необходимо сплотиться. "Это будет, как с оспой, если инфекция во всем мире исчезнет. Но корона у нас буксует, уже все признали, что мы не можем привить весь мир, и есть страны, которые по причинам экономическим не смогут себе это позволить. Если у нас такие страны остались, то они будут резервуарами этого вируса, пока все мировое сообщество не договорится и, грубо говоря, не привьет всех, что было, когда была черная оспа, мы же привили весь мир и остановилось все", - заключил Кондрахин.