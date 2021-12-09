Медик рассказала, какие продукты и напитки негативно скажутся на выработке антител

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова заявила, что после вакцинации против коронавируса существует несколько факторов, способных негативно воздействовать на появление антител, включая рацион привитого, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, после вакцинации у людей должно быть сбалансированное и разнообразное питание. В меню должны содержаться все требующиеся человеку витамины и микроэлементы.

Как подчеркнула терапевт, пагубно скажется на выработке антител алкоголь.

"Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше - на весь срок между прививками, если речь о "Спутнике V", - рассказала Игнатикова.

Она добавила, что любое спиртное, независимо от крепости, негативно воздействует на человеческий иммунитет.

Еще врач посоветовала исключить из рациона еду, вызывающую аллергию.

"К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации", - уточнила медицинский специалист.