Врач предрек появление новой инфекции после COVID-19

После окончания пандемии COVID-19 в мире может появиться новая инфекция, предрек врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова приводит "Радио 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что рано или поздно появится возбудитель новой инфекционной болезни. Если он будет также легко передаваться от человека к человеку, то в мире вновь будет объявлена пандемия.

"Поэтому пока жив человек, будут инфекционные агенты, которые могут паразитировать на нашем человеческом организме", - заявил Вознесенский.