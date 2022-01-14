Названы особенности «омикрона»

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что "омикрон" заразнее других штаммов, поэтому он способен инфицировать большее количество людей. Об этом он сообщил РБК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на пике заражения система здравоохранения может быть сильно перегружена. Поэтому необходимо прививаться и ревакцинироваться, чтобы защитить себя от нового штамма, добавил он. Только с помощью вакцины можно снизить риск тяжелого течения болезни, считает врач.