Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19

Американские ученые нашли в организме человека клетки, способные блокировать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о везикулах evACE2 - клетках с белком ACE2, который может блокировать вирус.

"Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2", - говорится в исследовании.

По данным ученых, эффективность белка связана с тем, что он действует как "приманка" для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается инфицировать.