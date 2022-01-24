https://news.day.az/medicine/1429572.html Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19
Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19
Американские ученые нашли в организме человека клетки, способные блокировать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет о везикулах evACE2 - клетках с белком ACE2, который может блокировать вирус.
"Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2", - говорится в исследовании.
По данным ученых, эффективность белка связана с тем, что он действует как "приманка" для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается инфицировать.
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