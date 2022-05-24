Безопасны ли вакцины от COVID-19 для организма на первых месяцах беременности

Биологи из США проследили за действием вакцин от COVID-19 на организм мышей во время первого триместра беременности и не обнаружили свидетельств того, что эти прививки угрожали жизни будущих мышат и ухудшали фертильность самок.

Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PLoS Biology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши опыты на мышах показывают, что вакцинация на первых стадиях беременности не приводит к появлению проблем в развитии зародыша и при этом прививка защищает плод от гибели на поздних стадиях его роста. Кроме того, мы показали, что вакцинация не вызывает бесплодия и не приводит к появлению антител к белкам плаценты", - заявила научный сотрудник Йельского университета (США) Элис Лу-Кэллигэн, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

После появления первых вакцин от COVID-19 среди пользователей глобальной сети начали распространяться слухи о том, что эти прививки ведут к развитию бесплодия, а также нарушают рост зародыша во время первого триместра беременности. Многие эти нарушения обыватели связывали с тем, что вакцины от SARS-CoV-2 заставляют иммунитет женщин вырабатывать антитела к белкам плаценты.

Кэллигэн и ее коллеги проверили истинность этих слухов в ходе экспериментов на молодых самках мышей. На восьмой день беременности ученые ввели в организм этих грызунов очень большие дозы РНК вакцин Pfizer и Moderna, превышающие норму в 50 раз, и проследили за изменениями в состоянии их здоровья в последующие недели.

Вакцины и беременность

Эти наблюдения показали, что инъекции прививок не привели к уменьшению массы эмбриона и появлению других видимых нарушений в его развитии, которые бы свидетельствовали о неблаготворном действии РНК-прививок на плод млекопитающих. В дополнение к этому, ученые не обнаружили повреждений плаценты и антител к ее белкам в крови самок.

В противоположность этому, введение в организм мышей вещества Poly-I:C, чьи молекулы похожи по форме на цепочки РНК, приводило к появлению серьезных нарушений в развитии плода. Они были связаны с тем, что это соединение активировало некоторые компоненты врожденной иммунной системы в клетках плода и плаценты, что вело к их массовой гибели и замедлению роста зародыша.

Подобные результаты опытов, по мнению Кэллигэн и ее коллег, свидетельствуют в пользу того, что РНК-вакцины безопасны для здоровья беременных женщин и их будущих детей на ранних и поздних стадиях беременности. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что исследователям не удалось выявить антител к белкам плаценты в образцах крови нескольких десятков беременных женщин.

Как надеются ученые, собранные ими сведения убедят сомневающихся беременных женщин в том, что прививки безопасны для жизни их будущих детей и придадут будущим матерям дополнительную уверенность в том, что вакцинация не приведет к развитию проблем с фертильностью в последующие годы их жизни.