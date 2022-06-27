Кому нельзя ходить босиком?

Как и любая другая физиотерапевтическая процедура, хождение босиком имеет плюсы и минусы. Оценивать соотношение пользы и вреда нужно в комплексе, в зависимости от возраста человека и состояния здоровья, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-ортопед, травматолог Анвар Гиниятов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С медицинской точки зрения, главное преимущество такой ходьбы - профилактика плоскостопия. Но от этой приятной процедуры точно стоит отказаться людям, имеющим определенные хронические заболевания.

"Так, у людей с тяжелой формой сахарного диабета любое повреждение кожи может спровоцировать развитие гангрены. Пациентам с болезнями почек и ревматизмом не стоит увлекаться прогулками по холодной земле: перепады температур могут спровоцировать обострение заболеваний", - предупредил врач.

Для здорового человека получасовая ходьба босиком по траве или песку пойдет на пользу. Эта привычка поддерживает иммунитет, улучшает состояние кожи стоп и способствует стабилизации артериального давления.