С затяжным COVID-19 сталкивается каждый восьмой пациент

Как минимум один симптом затяжного COVID-19 развивается у каждого восьмого переболевшего, подсчитали специалисты медицинского центра Гронингенского университета в Нидерландах. Как передает Day.Az, подробнее об этом они рассказали в статье в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали данные о более 76,4 тыс. жителей Нидерландов. Участники исследования с марта 2020 по август 2021 года 24 раза заполнили анкету, указав, какие из 23 распространенных симптомов затяжного COVID-19 у них присутствуют. За это время COVID-19 переболели более 4200 из респондентов. Из них более 21% имели как минимум один новый или усилившийся старый симптом спустя 3-5 месяцев после выздоровления. При этом аналогичные изменения в жалобах наблюдались у 9% контрольной группы.

Это говорит о том, что 12,7 % людей, заразившихся COVID-19 - примерно каждый восьмой - страдали от долгосрочных симптомов, заключили авторы работы.

Наиболее распространенными жалобами стали боль в груди, затрудненное дыхание, боль в мышцах, потерю вкуса и обоняния, а также общая усталость.