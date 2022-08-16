https://news.day.az/medicine/1487193.html Названа эффективность назальной вакцины от COVID-19
Названа эффективность назальной вакцины от COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о высокой эффективности назальной вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты центра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю", - сказал Гинцбург.
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