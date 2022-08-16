Названа эффективность назальной вакцины от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о высокой эффективности назальной вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты центра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю", - сказал Гинцбург.