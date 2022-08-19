Врач назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

При хранении в холодильнике некоторые продукты могут стать опасными для здоровья и спровоцировать пищевое отравление, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Специалист рекомендует не хранить в холодильнике отварные макароны, рис и крупы, даже за пару дней в этих продуктах развиваются болезнетворные бактерии, употребление такой пищи способно привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и отравлению.

"Чай, кофе, какао, различные травы - все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт", - предупредила врач.

Без опасений можно хранить в холодильнике консервы, продукты быстрого приготовления не требующие заморозки, а сухофрукты, чипсы и печенье лучше положить в герметичный крафтовый пакет и убрать в шкаф.