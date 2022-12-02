Названо средство для полоскания, снижающее инфекционность слюны при COVID

Исследователи из Медицинского центра Хабикино (Япония) выяснили, что полоскание горла с повидон-йодом снижает инфекционность слюны у пациентов с бессимптомной или легкой формой COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В общей сложности 430 подростков и взрослых пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19 были набраны из трех карантинных центров в Осаке (Япония). Исследование продлилось шесть дней. Пациенты были случайным образом разделены на две группы: группу раннего вмешательства и группу позднего вмешательства. Пациенты из первой начали полоскание рта и горла с повидон-йодом со второго дня после заражения, а пациенты из группы позднего вмешательства - на пятый или шестой.

На шестой день вирусная инфекционность в образцах слюны на пятый день составила 3% в группе раннего вмешательства и 9% в группе позднего вмешательства.

Эти наблюдения показывают, что полоскание горла повидон-йодом может быть эффективным способом замедления передачи вируса, причем раннее начало более эффективно. Авторы отметили, что их выводы нельзя применять к пациентам с умеренной или тяжелой формой COVID.