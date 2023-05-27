Сгустки крови, также известные как тромбы, образуются, когда тромбоциты пытаются быстро восстановить поврежденные кровеносные сосуды. Пытаясь закрыть их, чтобы воспрепятствовать прохождению через стенки большого количества крови, они притягивают другие тромбоциты.

Всего существует несколько факторов риска образования тромбов, включая курение, беременность и вес. Чтобы снизить его, следует соблюдать несколько простых правил.

Движение - жизнь

Из-за пандемии коронавируса многие были вынуждены перейти на отдаленный формат работы. В результате время, проводимое в состоянии физического покоя, увеличилось в несколько раз. Врачи предупреждают, что низкая физическая активность замедляет кровоток и увеличивает риск тромбов. Чтобы предотвратить развитие заболевания, следует периодически делать небольшую гимнастику, которая заставит кровь течь быстрее.

Бросить курить

Одним из известнейших факторов риска образования тромбов является курение, поскольку оно способствует повреждению сосудов. Эта вредная привычка также вынуждает тромбоциты слипаться больше, удваивая риск свертывания крови.

Похудев

То же можно сказать и об ожирении, хотя пока точного механизма зависимости одного от другого ученые не знают. Известно, что у людей с лишним весом может развиться тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии. По мнению специалистов, повышенный уровень жира в организме мешает крови течь по венам, изменяет ее состав и способствует воспалению.

Спорт

Некоторые люди не имеют проблем с весом, однако склонны к чрезмерному свертыванию крови. В этом случае лучшее решение - начать тренироваться. Ученые доказали, что активный образ жизни оказывает положительное влияние на кровоток и улучшает здоровье в целом.