ЕС и ВОЗ объединяют усилия для создания глобальной системы цифровых сертификатов

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объединили свои усилия в рамках нового партнерства в области здравоохранения, с целью распространения опыта использования цифровых COVID-сертификатов ЕС по всему миру и создания общемировой системы цифровых сертификатов здоровья для подготовки к будущим пандемиям. Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и ВОЗ, сообщает Day.Az.

ВОЗ планирует использовать систему электронных COVID-сертификатов ЕС в июне 2023 года для создания глобальной системы, которая способствует улучшению мобильности людей и защите граждан по всему миру от существующих и будущих медицинских рисков. Первый этап этой разработки будет представлять собой установление единого стандарта сертификатов вакцинации от различных заболеваний, а также создание условий для эффективной борьбы с будущими пандемиями.

Ожидается, что эта глобальная система электронных сертификатов станет фундаментом для создания широкого спектра цифровых сервисов, направленных на обеспечение лучшего здравоохранения для всех. Еврокомиссия подчеркивает необходимость единого стандарта, который облегчит взаимодействие и обмен информацией между различными странами и регионами в будущем.

Это сотрудничество между Евросоюзом и ВОЗ отражает стремление к глобальной координации и сотрудничеству в области здравоохранения, чтобы эффективно реагировать на текущие и будущие вызовы, связанные с медицинскими рисками и пандемиями. Предложение создания общемировой системы цифровых сертификатов здоровья является важным шагом в направлении обеспечения безопасности и благополучия населения во всем мире.