Нейробиолог рассказал, почему при простуде иногда возникает озноб

Во время простуды цитокины (воспалительные белки иммунной системы) стимулируют выработку ферментов простагландинов, которые вызывают мелкую мышечную дрожь (озноб) и повышают температуру тела. Об этом Андерс Блумквист, нейробиолог из университета Линчепинга в Швеции, рассказал Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блумквист рассказал, что лихорадка начинается, когда иммунные клетки организма выделяют провоспалительные цитокины - белки, усиливающие иммунный ответ. Некоторые цитокины устремляются в мозг и связываются с гипоталамусом, областью, которая действует как термостат организма.

Цитокины также стимулируют выработку ферментов, которые синтезируют химические сигналы, вызывающие повышение температуры и мышечную дрожь (озноб) при простуде. Они называются простагландинами. Они могут воздействовать на нервную систему, провоцируя сужение кровеносных сосудов - из-за этого простывший человек будет испытывать холод.

Кроме того, простагландины обладают способностью временно снижать уровень сахара в крови за счет повышения выработки тепла в запасах бурого жира, который может обеспечивать организм энергией и сжигать глюкозу.

Нейробиолог отметил, что озноб и лихорадка являются естественными механизмами устранения патогенов - благодаря повышению температуры иммунные клетки начинают работать активнее.

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