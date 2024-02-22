Врачи развеяли миф о самом распространенном виде рака

Терапевт Елена Малышева и пластический и сосудистый хирург Александр Пухов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале развеяли миф о раке молочной железы - самом распространенном виде онкологических заболеваний. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты назвали заблуждением мнение о том, что рак молочной железы вызывают импланты в груди. "Связи имплантатов и рака молочной железы нет, нет этому доказательств", - заявил хирург.

Врачи рассказали, что в 1990-х годах в США на несколько лет запретили пластические операции на груди из-за опасений, что силикон может вызывать рак. "В середине 90-х годов в США, да и во всем мире, накопился очень большой опыт установления силиконовых протезов, началась пора судебных исков о том, что стали выпадать волосы, обнаруживался рак молочной железы, и все это стали связывать с силиконовыми имплантатами, в Америке был бум этих судебных исков", - отметил Пухов.

Позже, по словам хирурга, начало проводиться множество научных исследований, которые показали, что связи рака с силиконом не существует. "А уже в XXI веке время от времени появляются работы, которые еще раз подтверждают, что связи нет", - добавила Малышева.

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