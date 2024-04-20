В США заявили, что пока не установили причину возникновения COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США до сих пор не установило точную причину возникновения коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава американского медицинского ведомства Хавьер Бесерра, передает Semafor.

По его словам, точно установить причину появления вируса проблематично, так как для этого, предположительно, требуется, чтобы Китай был "более открытым" в плане обмена информацией.

Бесерра подчеркнул, что все страны стремятся к одной цели - узнать причину происхождения вируса, но этого не произойдет, если Китай не предоставит больше сведений.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к новой пандемии, Бесерра сказал, что его министерство готовится к возможному появлению новых вирусов, естественного или искусственного происхождения.

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