Врач предупредил об опасности длительного стресса

Стресс - это состояние психоэмоциональных и физических реакций организма на различные события, которые при затяжном характере могут оказывать негативное влияние на физиологические процессы организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала врач-невролог "Инвитро" Анастасия Бородина.

Она рассказала, что стресс можно испытать не только неблагоприятных событий, но и от радостных, это в целом нормальная реакция любого организма. Дистресс, в свою очередь, - это состояние, при котором работа органов и систем организма на фоне затянувшегося стресса из мобилизованного состояния для преодоления стресса начинает нарушаться, что повышает риск неблагоприятных последствий для организма.

"На фоне длительного стресса наблюдается длительная активация симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, что приводит к истощению организма", - уточнила специалист.

По данным научных исследований, стресс может обострять боли в спине в 16% случаев, а также хронический стресс снижает функцию и количество нейронов головного мозга, особенно в структуре гиппокампа - области мозга, ответственную за память и эмоции. Это является одним из ранних изменений головного мозга при болезни Альцгеймера, проявляющаяся в значительном снижении когнитивных функций.

"Чаще всего пациенты могут отмечать снижение концентрации внимания и запоминания новой информации, сниженный фон настроения, раздражительность и беспокойство, быструю утомляемость и общую слабость, вне зависимости от умственной и физической нагрузки, нарушение сна, общее мышечное напряжение и невозможность расслабиться, головные боли, тахикардию и повышение цифр артериального давления, желудочно-кишечные расстройства, изменения массы тела", - добавила врач.

Любой затяжной стресс, отметила собеседница издания, также может спровоцировать снижение компенсаторных систем организма, снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний человека, чаще всего: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, нервной, эндокринной и иммунной систем организма.