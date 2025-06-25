Развеян миф о функциях двух полушарий мозга

"Разговоры о том, что у кого-то преобладает правое или левое полушарие, не имеют научного обоснования. Вы думаете всем мозгом", - подчеркивает профессор Эрл К. Миллер, один из авторов исследования.

Тем не менее, при восприятии визуальных стимулов нейроны активируются асимметрично: левая часть мозга отвечает за правую сторону взгляда, а правая - за левую. Такое разделение, по словам Миллера, позволяет избежать "слепых зон" и повысить эффективность восприятия.

Хотя традиционно считалось, что уже на уровне префронтальной коры информация сливается в единую картину, ученые обнаружили, что даже там сохраняется смещение в сторону "контралатерального" полушария - противоположного по отношению к источнику визуального сигнала. Это подтверждается измерениями мозговой активности: волны гамма-диапазона усиливаются в том полушарии, которое обрабатывает соответствующую часть поля зрения.

Ранее проводимые исследования также показали, что люди и животные лучше запоминают объекты, когда они распределены между сторонами поля зрения, что ученые называют "двусторонним преимуществом". Однако оно не идеально: человек способен отслеживать только по одному объекту с каждой стороны.

Однако, несмотря на такое функциональное разделение, людям не трудно наблюдать за объектом, перемещающимся из одной части поля зрения в другую. Как объясняют авторы, мозг быстро "передает" информацию между полушариями, подобно тому, как сигнал переключается между базовыми станциями сотовой связи. Это обеспечивает непрерывное и цельное восприятие окружающего мира.