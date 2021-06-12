Президент Ильхам Алиев: Многие итальянские компании активно функционируют в Азербайджане

Многие итальянские компании активно функционируют в Азербайджане, реализуют важные для нашей страны проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.

"Надеюсь, что вы проведете интересное время в Азербайджане. Вы будете здесь осуществлять деятельность несколько лет. Уверен, что с первых дней вы станете свидетелями того, что контакты между нашими народами растут, и азербайджанский народ знает, что Италия - дружественная страна. Это важно. Вы знаете всю историю наших двусторонних связей, все важные цели. Конечно, подписание документов о стратегическом партнерстве, на самом деле, отражало суть нашего сотрудничества. Это поднимает наше партнерство на очень высокий уровень. Мы также видим практическую реализацию этого очень важного политического развития. Потому что ясно - без прочных политических связей мы не смогли бы добиться такого большого прогресса в различных сферах. Таким образом, политический диалог и прочные политические связи закладывают основу для сотрудничества в различных сферах, и многие итальянские компании активно функционируют в Азербайджане, реализуют важные для нашей страны проекты. Это крупномасштабные проекты стоимостью в миллиарды долларов. В будущем также будет еще больше возможностей. Конечно, мы начали с энергетического сотрудничества, поставка азербайджанской нефти делает Италию нашим крупнейшим торговым партнером. Однако я надеюсь, что мы сможем найти и другие направления для увеличения товарооборота", - сказал глава государства.