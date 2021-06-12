https://news.day.az/officialchronicle/1352046.html Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на строительство солнечной электростанции
Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на строительство солнечной электростанции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об утверждении контракта, подписанного от имени правительства Азербайджанской Республики на строительство солнечной электростанции мощностью 230 МВт".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, контракт был подписан 6 апреля 2021 года между правительством Азербайджана и ООО "Masdar Azərbaycan Enerji".
Кабинету министров поручено принять необходимые меры для реализации контракта.
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