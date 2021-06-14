Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, следующие лица, погибшие при достойном выполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, награждаются орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

Абышев Сирадж Абыш оглу

Алиев Ариф Агалар оглу

Ибрагимов Магеррам Али оглу.