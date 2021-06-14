https://news.day.az/officialchronicle/1352439.html Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, погибших при подрыве на мине в Кельбаджаре
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, следующие лица, погибшие при достойном выполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, награждаются орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Абышев Сирадж Абыш оглу
Алиев Ариф Агалар оглу
Ибрагимов Магеррам Али оглу.
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