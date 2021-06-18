Группе работников здравоохранения Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный врач»

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный врач" группе работников здравоохранения Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком лиц, которым присвоено почетное звание "Заслуженный врач", можно ознакомиться по ссылке.

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