https://news.day.az/officialchronicle/1363377.html Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве.
"Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим, - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить", - отметил Президент России.
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