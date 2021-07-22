Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гяндже с последствиями ракетных атак Армении

22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны прибыл в город Гянджа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства ознакомился с последствиями преступлений вследствие безответственных ракетных ударов Армении по мирному гражданскому населению и энергетической инфраструктуре во время второй Карабахской войны.