Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии Азербайджана по исполнению положений «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №569 от 13 ноября 2000 года "О создании Комиссии по исполнению положений "Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, состав Комиссии следующий:

Председатель комиссии

Али Ахмедов - заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии

министр иностранных дел Азербайджана

министр культуры Азербайджана

министр образования Азербайджана

министр юстиции Азербайджана

вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана

председатель Управления мусульман Кавказа

заведующий отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Азербайджана

заместитель министра обороны Азербайджана

генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО

председатель Азербайджанского национального комитета Международного совета музеев, директор Азербайджанского национального музея ковра

начальник Национального архивного управления Азербайджана.