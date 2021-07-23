https://news.day.az/officialchronicle/1364279.html Утверждены новые составы совместных комиссий Азербайджана по сотрудничеству с рядом стран
Утверждены новые составы совместных комиссий Азербайджана по сотрудничеству с рядом стран
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения о внесении изменений в составы совместных комиссий Азербайджана по сотрудничеству с рядом стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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