Утверждены новые составы совместных комиссий Азербайджана по сотрудничеству с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения о внесении изменений в составы совместных комиссий Азербайджана по сотрудничеству с рядом стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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