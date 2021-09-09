https://news.day.az/officialchronicle/1378218.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу.
Об этом Trend сообщила супруга Ягуба Зуруфчу Айнур Зуруфчу.
По ее словам, Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение Ягуба Зуруфчу. Для лечения Ягуба Зуруфчу был приглашен и иностранный врач.
Отметим, что зараженный коронавирусом Ягуб Зуруфчу госпитализирован в "Yeni klinika".
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