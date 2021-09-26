https://news.day.az/officialchronicle/1384235.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО
Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Верховный главнокомандующий поделился фотографией, на которой изображены военнослужащие азербайджанской армии - солдаты Сил специального назначения, в своих официальных профилях в Facebook и Instagram.
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