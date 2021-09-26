Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти

Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Верховный главнокомандующий поделился фотографией, на которой изображены военнослужащие азербайджанской армии - солдаты Сил специального назначения, в своих официальных профилях в Facebook и Instagram.