https://news.day.az/officialchronicle/1387249.html Президент Ильхам Алиев: Среди дезертиров был и экс-президент Армении Сержик Саргсян
Президент Ильхам Алиев: Среди дезертиров был и экс-президент Армении Сержик Саргсян
Среди дезертиров был и экс-президент Армении Сержик Саргсян.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.
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