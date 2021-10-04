https://news.day.az/officialchronicle/1387385.html В Восточном Зангезуре создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» - Указ Президента Ильхама Алиева
В Восточном Зангезуре создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» - Указ Президента Ильхама Алиева
4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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