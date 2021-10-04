В Восточном Зангезуре создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины»

4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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