Президент Ильхам Алиев: Освобождение Джебраила началось пять лет назад

Освобождение Джебраила началось пять лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

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