https://news.day.az/officialchronicle/1387913.html Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила - ФОТО - ВИДЕО
Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила - ФОТО - ВИДЕО
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретился с представителями общественности района, заложил фундамент Мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил.
Одним из трогательных моментов встречи стало исполнение песни заслуженной артисткой Ягут Абдуллаевой и ханенде, заслуженным артистом Илькином Ахмедовым.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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