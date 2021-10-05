Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретился с представителями общественности района, заложил фундамент Мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил.

Одним из трогательных моментов встречи стало исполнение песни заслуженной артисткой Ягут Абдуллаевой и ханенде, заслуженным артистом Илькином Ахмедовым.

Представляем вниманию читателей эти кадры.